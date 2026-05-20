◇ア・リーグホワイトソックス―マリナーズ（2026年5月19日シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が19日（日本時間20日）、敵地でのマリナーズ戦前にイチロー氏と談笑し、記念撮影を行った。ホワイトソックス公式Xが伝えている。村上は、外野エリアで体を動かしている同氏のもとに近寄りあいさつ。両手を体の前に組んで緊張気味に「レジェンド」と会話をスタートさせた。その後、会話が進むと両者で記念撮影