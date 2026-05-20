アメリカメディアは、トランプ大統領が延期を表明したイランへの軍事攻撃について、「実際には攻撃を決断していなかった」と報じました。ニュースサイト・アクシオスは19日、政府当局者の話として、トランプ大統領が18日に湾岸諸国からの要請を受けて延期を発表したイランへの再攻撃について、トランプ氏は「実際には攻撃を正式に決断していなかった」と伝えました。トランプ氏は19日、記者団に対し、攻撃命令を下すまで「あと1時