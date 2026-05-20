「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）力強く何度も右拳を握りながら、一塁へと向かった。広島の貴重な追加点は坂倉将吾のバットから。お立ち台に上がった４番打者は、「集中して初球を捉えられたんで、うれしかったです」とクールに余韻に浸った。２点リードで迎えた六回２死三塁。一振りで勝負を決めた。若松が投じた初球のスライダーをライナーで右前へ。「球筋とか分からないので、甘くきたらいこうと」と