バスト110センチのLカップを誇る元グラビアアイドルで、現在はセクシー女優の田野憂（22）が20日までにXを更新。自身の投稿ミスを認めた。田野は自身のXで「元カレが出ている恋愛リアリティおもしろすぎるし気まずいw」とポストし、その後削除。一般ユーザーが当該投稿のスクリーンショットを引用した上で「田野憂ツイ消し」と暴露していた。田野は一般アカウントの暴露ポストを自ら引用し「プライベート垢とミスったっっw」と