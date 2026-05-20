ミナシアは、「KOKO HOTEL 仙台駅前 Central」を5月1日に開業した。客室は、定員2人のスタンダードダブルとスタンダードツイン、定員4人のファミリーバンクルームの3タイプ全117室を設ける。室内は木目調の内装でまとめ、シモンズ製ベッドやユニットバスを備えた。朝食は「仙台マーボー焼そば」や「仙台辛味噌ラーメン」など地元食材やローカルグルメを取り入れたメニューを午前7時から10時まで提供する。アクセスは、JR仙台駅西口