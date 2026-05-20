劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が2026年4月10日に公開され、大ヒット上映中だ。その公開を記念して、『名探偵コナンカフェ』が2026年4月10日から全国6都市8会場にて好評展開中。5月20日から切り替わる後期メニューが発表された。※すべて価格は税込み早くも興収100億円超え！4作連続は邦画史上初漫画『名探偵コナン』は1994年から『週刊少年サンデー』にて連載されている大人気作品。1997年からは毎年劇場版が公開さ