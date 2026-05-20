タレントの鈴木奈々さんは5月19日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露しました。【写真】鈴木奈々の手作り弁当ショット「奈々ちゃんのお弁当食べたいね」鈴木さんは「仕事前にお弁当作りました」とつづり、1枚の写真を投稿。自分用に手作りした弁当です。「おかずは、豚バラ炒め、ポテトサラダ、ほうれん草のバター炒めとゆで卵ですお仕事行ってきまーす」と、シンプルながら栄養バランスの取れた内容を紹介しています。