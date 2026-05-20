2横綱不在となった5月場所で大関復帰の霧島が1敗の単独トップで佳境を迎える中、18日、日本相撲協会は公式Xにて大相撲名古屋場所（7月場所）後に実施する夏巡業の日程を告知した。【写真】「とんでもねえハンサム」と話題沸騰、初土俵を踏んだ新弟子の大森力士たちはわずか2日の休日発表されたスケジュールを見ると、8月2日の岐阜メモリアルセンターでスタートし、東北・関東地方を中心に全国を回り、30日の東京・立川市まで続