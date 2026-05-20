TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が20日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「口頭の情報だけで作成した似顔絵から、そのモデルとなった人物を当てる…電話越し似顔絵選手権」「キンタロー。芸名から本人を当てるの至難説」の2本を告知した。告知動画に対し「奥のベレー帽被ってるお方が森田まさのり先生か！(ろくでなしブルース、ルーキーズ)」「電話越し似顔絵選手権きたー！！口頭