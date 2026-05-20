シルバー人材センターは、働くことで社会参加を求める高齢者のために、国や自治体から補助を受けながら運営されています。「収入を得るためにシルバー人材センターに登録したが、最低賃金以下の仕事しかない」と戸惑うこともあるでしょう。 本記事では、シルバー人材センターで最低賃金を下回ることが法律上問題ないのか、との疑問について解説します。また、平均収入や仕事の種類につ