会社には「電車通勤」と届け出て定期代を受け取っているものの、最近は健康維持や運動不足解消のために、自転車で通勤しているという人もいるかもしれません。 その場合、「定期代をそのまま受け取っていても問題ないのか」「後から返金を求められることはあるのか」と疑問に感じることもあるでしょう。 通勤手当は法律で一律に決まっている制度ではなく、会社ごとの就業規則や通勤手当規程などによって運用されてい