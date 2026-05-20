少子化、人口減少にナフサ不足。国内の清涼飲料市場は厳しい状況に置かれている。今年3月にアサヒ飲料新社長に就任した近藤佳代子さんは、どう率いていくのか。「一番大切なのは、お客様との接点である現場だ」と話す近藤新社長に、ジャーナリストの永井隆さんが聞いた――。（後編／全2回）■ヒット商品はメーカーだけではできない――一番思い出に残っている商品は何ですか。【近藤】社長になってからの（経営者と現場の社員が直