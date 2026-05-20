成果を出す部署と出せない部署の違いは、どんなところに表れるのか。経営コンサルタントの横山信弘さんは「自分たちでルールを定め、それを形骸化させずに継続できるチームは強い。会議ひとつとっても、生産性を増すためにルールは必要だ」という――。※本稿は、横山信弘 『正しく立てて成果につなげる目標達成の全スキル』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。■「忙しいから欠席」を決して許さない組織の目標達成