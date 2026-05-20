４児の母で歌手のｈｉｔｏｍｉが１９日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演。息子から送られてきたテキストメッセージの内容を明かし、共演者を騒然とさせた。２００８年に長女を出産。１４年に一般男性と再々婚し、同年１１月に長男、１６年１０月に次男、２０年７月に三男を出産したｈｉｔｏｍｉ。息子について「反抗期がちょっと始まっている感じ」と