初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１９日、今月２７日に後楽園ホールで開催する「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」の追加対戦カードを発表した。長与千種が率いる「マーベラス」の桃野美桜と彩芽蒼空が初参戦。桃野は、ＣｈｉＣｈｉと組んでＡＡＡ