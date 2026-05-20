フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』内で放送中のショートムービー『パペットスンスン』。ファン待望の Blu-ray＆DVDが７月15日（水）に発売されることが決定した。『パペットスンスン』は、SNSの総フォロワー数が2026年5月現在で350万人を突破。昨年3月に発表された ”高校生が選ぶ『今一番好きなキャラクター』ランキング” （アイ・エヌ・ジー調べ）では第3位を獲得するなど、若者を中心に話題沸騰中。そんなスンスンの