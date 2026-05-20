ボールを真っすぐ打つのは実は難しい。しかし、曲げ方を知っていれば、グリーンの狙い方もかなり変わってきます。 誰でも真似できるアイアンの曲げ方を小井戸コーチが伝授します！ 「50点」のナイスミスをつねに想定しておこう！ ×逆球が出ると大ピンチ 〇曲がらなくてもグリーンオン 完璧を求めないが逆球だけはＮＧ 曲げ方の理屈はわかっても、コースで実際に曲げて狙う