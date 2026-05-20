「くまのプーさん」原作デビュー100周年を記念して、「Disney HARVEST MARKET」に期間限定のスペシャルイベントが登場します。渋谷ヒカリエ店と横浜赤レンガ倉庫店では、プーさんの世界観を楽しめる限定空間や特別メニューを展開♡アフタヌーンティーやバーガープレート、スムージーなど、見た目も可愛いメニューが揃い、思わず写真を撮りたくなる