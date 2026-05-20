政府は１９日、「地域働き方・職場改革等推進会議」を首相官邸で開き、男女間の賃金格差の是正に向け、地方の中小企業支援を強化する方針を示した。女性の管理職育成や正社員への転換の後押しなどを念頭に置く。女性が活躍する環境を整え、地方の人口流出に歯止めをかける狙いがある。議長を務める佐藤啓官房副長官は会議で、「地域の中小企業の環境整備を促進することが重要だ」と強調した。地方では、人事評価や昇級、研修