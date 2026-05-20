文部科学省は１９日、小中学校の道徳で行う情報モラル教育の改善案を、中央教育審議会の専門部会で示した。生成ＡＩ（人工知能）の普及やＳＮＳ利用の低年齢化を受け、２０３０年度から実施予定の次期学習指導要領で、ＡＩ時代に求められる人間としての価値判断や責任、生き方について考えを深める道徳を目指す。１９日に示された案では、ＡＩが大量に生成する情報の正誤の見極めが難しくなっていることや、子どもが簡単な操作