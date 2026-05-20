約135万円から選べる実用派のエントリーモデルって？2026年に入ってからも、軽自動車市場の人気は衰える気配がありません。ガソリン価格や維持費への関心が高まる中で、毎日の移動を支える“ちょうどいいクルマ”として軽ハイトワゴンを選ぶ人は増えています。【画像】これが“一番安い”スバル「ステラ」の姿です！画像を見る（30枚以上）メーカーが安全性能や快適装備を強化するなか、今回注目するのがスバル「ステラ」で