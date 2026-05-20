“カップル目線”のドライブ映像に注目俳優の生田絵梨花さんが2026年4月26日に自身のInstagramを更新し、ドライブを楽しむ様子を映した動画を公開しました。発信された動画のシチュエーションは「疑似ドライブデート」。笑顔で助手席に乗ってくる生田さんを運転席側から捉えたショットは、彼氏になった気分を味わえる、まさに“カップル目線”です。【動画】これが朝ドラ女優「生田絵梨花」が乗る「イタリア車」です！ 動画で