NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月21日放送の第39話では、寛太（藤原季節）が直美（上坂樹里）の前に現れる。 参考：佐野晶哉、小林虎之介、藤原季節は“人生の伴侶”候補？『風、薫る』の恋模様を考える 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 宗一役の上杉柊平が初登場した第38話。 第39話では、りん（見上愛）は