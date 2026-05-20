私（リナ）は現在、妊娠6ヶ月。夫のタクマと生まれてくる命を楽しみにしながら、仕事も家事も無理のないペースで生活しています。タクマは奨学金を借りて大学に行き、今も毎月の給料から返還しつづけています。弟さんも同じ条件だったというし、きっと義両親の方針なのでしょう。私は結婚前から知っているし、特にこちらから何も言うことはありません。ただこれから子どもが生まれるにあたり、家計の見直しもしっかりとしないと…