＜ブリヂストンレディス 事前情報◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞注目ルーキーにとって、レジェンドからの言葉は苦しい時間を乗り越えるための“薬”になるかもしれない。18歳の伊藤愛華は、契約を結ぶブリヂストンが主催する大会を前に貴重な時間を過ごした。【写真】「飛ばない人」はここが違う伊藤愛華が説く“押し込む感覚”21日の開幕を2日後に控えた会場に、こちらも同社と