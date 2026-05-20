＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇7337ヤード・パー72＞ 国内男子ツアーは21日（木）から、今季メジャー初戦「日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ」が開幕する。多くの選手が調整に励んだ火曜日の練習日、ともにキャロウェイと契約する河本力と山田大晟が、オデッセイの新作とみられるパターを手にする姿が見られた。【写真】カメにしか見えない！オデ