中国・上海の日本料理店で男が刃物を持って暴れ、日本人2人を含む3人がけがをしました。男はその場で取り押さえられました。【映像】“刃物男”が暴れた現場付近の様子尾崎文康記者「事件が起きたお店が入っているのは、高さ500メートルほどの高層ビルで、中には日本企業も多く入居しているということです」地元当局の発表などによりますと、きのう正午過ぎ、上海市内の日本料理店に果物ナイフを持った男が押し入り、3人がけが