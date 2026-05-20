アメリカのトランプ大統領は、イランへの攻撃を再開する可能性について改めて言及しました。【映像】米軍のイランへの攻撃（複数カット）トランプ大統領「彼ら（イラン）は合意を望んでいる。さらなる打撃を与えなくて済むことを願うが、与えなければならないかもしれない」トランプ大統領は19日、イランが戦闘終結に向けて「合意したがっている」としながらも、合意に至らなければ「大きな打撃を与えなければならないかもしれ