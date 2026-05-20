去年9月の軍事パレード以来、8カ月ぶりの中国訪問となるロシアのプーチン大統領が北京に到着しました。きょう習近平国家主席との首脳会談に臨みます。【映像】握手を交わす王毅外相とプーチン大統領日本時間午前0時過ぎ、空港では中国の王毅外相らがプーチン大統領を出迎え、歓迎行事が行われました。きょうは習近平国家主席との首脳会談のほか、共同声明の発表、お茶を飲みながらの小規模会談などが予定されています。ア