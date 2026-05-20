1児の母で歌手の丘みどり（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。長女（4）への手作り“キャラ弁”を披露した。【写真】「めっちゃ、かわいいお弁当」丘みどりが披露した娘への“マイメロ弁当”丘は「娘のお弁当 #マイメロ #お弁当」とのコメントとともに、人気キャラクター「マイメロディ」をモチーフにしたおにぎりに、おかずもぎっしりの弁当の写真をアップ。マイメロ、クロミ、ハローキティなどのマスコットでデコレ