アメリカ・サンディエゴのイスラム教施設で男性3人が銃撃され、死亡した事件で、捜査当局は犯行に関わった少年ら2人がオンラインで出会い、過激化したとみて捜査しています。サンディエゴのイスラム教施設で18日に起きた銃撃事件では、17歳と18歳の少年らに撃たれた警備員など男性3人が死亡しました。捜査当局は家宅捜索で、17歳の少年の自宅などから両親の銃30丁のほか、ボウガンなどを押収しました。また2人の少年らはオンライン