「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）両チームがラインアップを発表。大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場する。前夜はパドレス３投手の前に完封負けを喫し、ナ・リーグ西地区首位の座をパドレスに明け渡したが、ロバーツ監督は同じラインアップを組んだ。大谷はここまで投打同時３試合を含む４３試合で打席に立ち、打率・２６５、７本塁打、２４打点、６盗塁、ＯＰＳ・８５０をマーク。４月１３日から５月