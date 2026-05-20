女子プロレス団体「スターダム」で活躍する、覆面レスラーのスターライト・キッド選手が2026年5月13日、自身のインスタグラムを更新し、「ほぼ素顔」ショットを披露した。「ヘアアレンジ色々できるようになりたいな〜」スターライト・キッド選手は、「ヘアアレンジ色々できるようになりたいな〜」といい、カメラ目線の自撮りショットを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#SLK」「#スターライトキッド」「#NEOGENESIS」「#スタ