どんな形状のパターでもショルダーストロークをする以上イントゥインの軌道で打つべき理由 フェースバランスパターもイントゥインで打つ パターの軌道に関しては、フェースバランスのパター（パターを水平に持ったときにフェースが上を向くモデル。マレット型、大型マレット型、センターシャフトなどに多い）は、ストレート軌道で打ったほうがいい