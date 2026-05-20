テークバックでクラブが自然と上がるポイントとは テークバックでは左手は下に押し、右手は反対方向に引っ張る ●テコの原理でヘッドを上げる バックスウィングでは腕を高く上げなければいけないと考えている人が多いと思いますが、最大の目的は、腕ではなくクラブを上げることです。 では、クラブを上げるためにはどうすればいいか？ テークバックの始動時に、左手は下向きに押し、右手は反対方向に