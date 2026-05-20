キープレフトで振るとボールが飛ぶ究極の理由 キープレフトで振るとボールと一緒にクラブも飛ばしたくなる!? クラブの使用条件と並んで、すべてのスイングメソッドに必要とされるのが回転運動です。ボールにフェースをコツン！と当てるだけならともかく、遠くに飛ばすには回転が不可欠です。回転運動によって起こる物理的な現象として見逃せないのが、「遠心力から放たれた物体は直線を