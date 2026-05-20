入学してからの「困りごと」とおうちサポート【教室の移動がスムーズにできない】 困りごと【教室移動のタイミングがわからない？】 小学校の授業では、普段の教室ではないところで授業をすることがあります。体育館、音楽室、図工室、理科室などです。 「次の授業は、音楽室でやります」「図工の持ち物をもって廊下に並びます」という先生の指示を聞き逃している子、「みんな」という呼びかけに自分もふく