黒ってどんな毛色？ 真っ黒な肉球を持つ猫も多い 白と対照的に、全身が濃い墨で塗ったように黒１色の毛で覆われています。黒光りするような美しい黒猫もいます。のどや腹部にわずかに白い毛が生えている猫も珍しくはありませんが、一般的には黒猫として認知されています。黒猫はフランス語では「シャノワール」、有名なキャバレーの店名にもなっています。 黒を含め、日本猫に占める単色の毛色の割合はやや