【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（5月）10:00 予想3.0%前回3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート1年）) 予想3.5%前回3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート5年）) 【英国】 消費者物価指数（CPI）（4月）15:00 予想0.9%前回0.7%（前月比) 予想3.0%前回3.3%（前年比) 予想2.6%前回3.1%（コア・前