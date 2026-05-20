8:00ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） 12:35日本20年利付国債入札（7000億円程度） 14:00石油連盟会長会見 15:00国会党首討論 16:00次期仏中銀総裁候補ムーラン氏、上院財政委員会出席 16:15訪日外客数（4月） 22:15バーFRB理事、イベント出席（質疑応答なし） 英中銀ベイリー総裁、ブリーデン副総裁、ディングラ委員、マン委