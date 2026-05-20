【本日の見通し】ドル高基調継続か、介入警戒感にも注意 昨日の市場でドル円は日米財務相の発言などを受けて一時ドル売りの場面もあったが、その後ドル高の流れに押し上げられて159.25円前後を付けるなど、しっかりした展開となった。ベッセント財務長官は（日本に対して）「過剰な為替変動は望ましくない」、片山財務相は「日本の為替政策の姿勢は理解されたと考えている」「断固たる措置をとる時はとる」と発言してい