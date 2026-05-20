東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.07高値159.25安値158.67 159.90ハイブレイク 159.58抵抗2 159.32抵抗1 159.00ピボット 158.74支持1 158.42支持2 158.16ローブレイク ユーロドル 終値1.1605高値1.1662安値1.1592 1.1717ハイブレイク 1.1690抵抗2 1.1647抵抗1 1.1620ピボット 1.1577支持1 1.1550支持2 1.1507ロ&#12