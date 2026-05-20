暑さが増してくる初夏に食べたくなる、ひんやり冷製スープを人気レシピからランキング形式でご紹介します。トマトのフレッシュな酸味やなめらかなポタージュなど、食欲が落ちがちな季節でもスルッと食べられる絶品レシピが勢ぞろいです！■【人気レシピNo.1】ガスパチョソースで作る！冷製スパゲティーのひんやりレシピ第1位は、スペイン生まれの冷製野菜スープ「ガスパチョ」をソースに仕立てた、冷製スパゲティーレシピです。ト