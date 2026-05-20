◆米大リーグマリナーズ―ホワイトソックス（１９日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１９日（日本時間２０日）、敵地・マリナーズ戦前にマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）と対面し約４分半談笑した様子が、ホ軍公式ＳＮＳにポストされた。試合前練習中に中堅付近でグラブを持って体を動かしていたイチロー氏を見つけると、村上はグラ