旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に初出演したゲスト女優に、「爆美女」「変わらずかわいい」といった声が続出！ 【TVer】爆美女ゲスト、断崖絶壁でまさかの行動……スタジオ騒然「噓でしょ、ちょっとやめてやめて！」「押すなよ、押すなよ！」 『朝だ！生です旅サラダ』に初めて出演したのは、女優の高梨臨。レギュラー出演者の藤木直人と勝俣州和が、「ついこないだ（夫の）槙野さんが（番組に来