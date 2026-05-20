妻の体調よりも“俺のご飯”の心配をしているように見えますよね。実はこのとき、妊活を始めて1年が経っていたふたり。不妊に向き合う妻に対し、夫の思いやりのなさが顕著になっていって…!?>>【まんが】夫に湿布を貼りたくない(ウーマンエキサイト編集部)