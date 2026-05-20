俳優の杉咲花と多部未華子がダブル主演を務めるPrime Originalドラマ『クロエマ』が、6月12日よりPrime Videoで世界独占配信される（全5話、毎週金曜日に2話、2話、1話ずつ配信）。このたび、幻想的でミステリアスなキービジュアルと、“甘くてちょっとダーク”な世界観を映し出した予告編が解禁された。【動画】ドラマ『クロエマ』予告映像本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で知られる漫画家・海野つなみの最新連載作品を実