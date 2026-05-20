ミニストップは、2026年5月19日から25日までの期間、「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。機能性表示食品のドリンクがお得に対象商品は、雪印メグミルク「ガセリ菌SP株ヨーグルトドリンク」と「MBPドリンク」（各100g）です。どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。「ガセリ菌SP株ヨーグルトドリンク」は、肥満気味の人の内臓脂肪を減らし、腸内環境を改善する「ガ