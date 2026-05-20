リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど １０：３０日・２０年物利付国債の入札 １５：００英・消費者物価指数 １５：００英・小売物価指数 １５：００独・生産者物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数 １８：００ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：１５米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ※米・２０年物国債入札 ○