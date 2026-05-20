１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円０７銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円６２銭前後と同５０銭程度のユーロ安・円高だった。 米国とイランの戦闘終結とホルムズ海峡再開に向けた協議が難航していることを背景に、米原油先物相場が高止まりしていることからインフレ懸念や米利上げ観測が強まりやすく